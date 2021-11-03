***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974516
BIST
13:001.569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
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|Açılış
|: 1.562
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.572
En Düşük
1.562
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En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,7196
En Düşük
9,6257
13:0011,2156
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 548,49
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554,53
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:00
|PRKAB
|27,16
|94.824.958
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.442.977
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ADESE
|1,25
|53.669.799
|% 9,65
|
|IZFAS
|6,29
|1.242.788
|% 9,20
|
|BASGZ
|28,04
|9.026.328
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.038.228
|% -9,95
|
|CANTE
|12,15
|63.339.826
|% -6,54
|
|IHAAS
|4,73
|212.539.556
|% -6,52
|
|RODRG
|15,03
|3.330.718
|% -6,18
|
|THYAO
|16,66
|1.964.387.377
|% 6,93
|
|GARAN
|10,49
|1.252.681.568
|% 1,06
|
|TSKB
|1,51
|445.511.061
|% 0,67
|
|KRDMD
|7,35
|402.156.447
|% 1,38
|
|ISCTR
|6,03
|348.476.091
|% 1,17
|
|TSKB
|1,51
|445.511.061
|% 0,67
|
|SKBNK
|1,09
|154.394.018
|% 0,00
|
|GARAN
|10,49
|1.252.681.568
|% 1,06
|
|THYAO
|16,66
|1.964.387.377
|% 6,93
|
|GLYHO
|1,93
|216.419.543
|% 7,22
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6968
|9,6991
|% 0,61
|
|Euro
|11,2108
|11,2156
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,1774
|13,2435
|% 0,19
|
|Frank
|10,5822
|10,6460
|% 0,49
|
|Riyal
|2,5777
|2,5906
|% 0,62
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|6,33
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,41
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.648
|3.739
|21,07
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|10,19
|
|Çeyrek
|884
|904
|5,10
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|0,06
|
|B. Petrol
|82,90
|82,90
|0,91
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