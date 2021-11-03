***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974522
BIST
10:081.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 22,78
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.570
En Düşük
1.562
10:089,7006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0599
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7196
En Düşük
9,6257
10:0811,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0470
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
10:08553,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 4,88
|Açılış
|: 553,38
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,17
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler10:06
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|PRKAB
|26,80
|14.529.083
|% 8,50
|
|DOBUR
|76,00
|1.952.774
|% 7,34
|
|ERBOS
|142,40
|35.352.157
|% 5,48
|
|BASGZ
|28,04
|739.527
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|14.086.785
|% -9,95
|
|CANTE
|12,35
|2.505.069
|% -5,00
|
|HEDEF
|3,30
|8.310.401
|% -2,94
|
|EUKYO
|4,04
|299.483
|% -2,42
|
|THYAO
|16,19
|242.016.457
|% 3,92
|
|GARAN
|10,56
|118.588.773
|% 1,73
|
|KRDMD
|7,37
|74.735.081
|% 1,66
|
|TSKB
|1,55
|49.572.834
|% 3,33
|
|SISE
|8,86
|47.111.193
|% 1,26
|
|TSKB
|1,55
|49.572.834
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,10
|20.899.982
|% 0,92
|
|THYAO
|16,19
|242.016.457
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,01
|27.863.154
|% 1,01
|
|YKBNK
|2,94
|38.665.105
|% 2,08
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6917
|9,7007
|% 0,62
|
|Euro
|11,2338
|11,2476
|% 0,42
|
|Sterlin
|13,1951
|13,2612
|% 0,32
|
|Frank
|10,5732
|10,6369
|% 0,41
|
|Riyal
|2,5762
|2,5891
|% 0,56
|
|10:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|4,10
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,84
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,51
|23,54
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,02
|
|B. Petrol
|81,43
|81,43
|-0,56
|