***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974531
BIST
11:261.571
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 23,90
|Açılış
|: 1.562
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|Önceki Kapanış
|: 1.547
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1.572
En Düşük
1.562
11:269,6872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
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|Açılış
|: 9,6900
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|Önceki Kapanış
|: 9,7000
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9,7196
En Düşük
9,6257
11:2611,2089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0083
|Açılış
|: 11,1900
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|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2804
En Düşük
11,1804
11:26553,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 5,33
|Açılış
|: 553,82
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|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
554,34
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler11:26
|HLGYO
|2,88
|47.078.277
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|203.062
|% 9,89
|
|PRKAB
|27,08
|78.479.726
|% 9,64
|
|SNPAM
|14,87
|73.398
|% 8,54
|
|PAMEL
|58,45
|4.666.980
|% 8,24
|
|BASGZ
|28,04
|7.856.836
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|17.674.326
|% -9,95
|
|CANTE
|12,07
|32.496.818
|% -7,15
|
|IHAAS
|4,70
|132.685.060
|% -7,11
|
|TETMT
|162,90
|1.475.143
|% -6,11
|
|THYAO
|16,70
|1.471.497.654
|% 7,19
|
|GARAN
|10,54
|796.898.540
|% 1,54
|
|TSKB
|1,55
|352.010.726
|% 3,33
|
|KRDMD
|7,31
|316.330.117
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,92
|274.685.705
|% 1,39
|
|TSKB
|1,55
|352.010.726
|% 3,33
|
|SKBNK
|1,09
|134.641.590
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,92
|274.685.705
|% 1,39
|
|THYAO
|16,70
|1.471.497.654
|% 7,19
|
|GARAN
|10,54
|796.898.540
|% 1,54
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6853
|9,6872
|% 0,48
|
|Euro
|11,1991
|11,2089
|% 0,07
|
|Sterlin
|13,1873
|13,2535
|% 0,26
|
|Frank
|10,5707
|10,6344
|% 0,38
|
|Riyal
|2,5779
|2,5908
|% 0,63
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|5,01
|
|Altın Gr.
|553
|553
|4,57
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,05
|
|B. Petrol
|82,48
|82,48
|0,49
|