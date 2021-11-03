***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.11.2021 17:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974534
BIST
13:011.570
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
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|Açılış
|: 1.562
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.562
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:0111,2170
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|Önceki Kapanış
|: 548,49
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554,53
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler13:00
|PRKAB
|27,16
|94.874.498
|% 9,96
|
|HLGYO
|2,88
|48.444.635
|% 9,92
|
|BALAT
|9,11
|708.949
|% 9,89
|
|ADESE
|1,25
|53.896.035
|% 9,65
|
|ITTFH
|1,34
|39.880.647
|% 8,94
|
|BASGZ
|28,04
|9.061.575
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|18.038.709
|% -9,95
|
|CANTE
|12,12
|63.554.179
|% -6,77
|
|IHAAS
|4,73
|213.503.231
|% -6,52
|
|RODRG
|15,10
|3.371.203
|% -5,74
|
|THYAO
|16,66
|1.970.861.728
|% 6,93
|
|GARAN
|10,50
|1.261.278.704
|% 1,16
|
|TSKB
|1,53
|455.223.373
|% 2,00
|
|KRDMD
|7,36
|423.263.038
|% 1,52
|
|ISCTR
|6,02
|348.843.794
|% 1,01
|
|TSKB
|1,53
|455.223.373
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,09
|154.479.907
|% 0,00
|
|GARAN
|10,50
|1.261.278.704
|% 1,16
|
|GLYHO
|1,94
|218.210.205
|% 7,78
|
|THYAO
|16,66
|1.970.861.728
|% 6,93
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6968
|9,6991
|% 0,61
|
|Euro
|11,2108
|11,2156
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,1803
|13,2464
|% 0,21
|
|Frank
|10,5861
|10,6499
|% 0,53
|
|Riyal
|2,5780
|2,5910
|% 0,63
|
|13:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|7,34
|
|Altın Gr.
|554
|554
|5,80
|
|Cumhuriyet
|3.663
|3.718
|22,00
|
|Tam
|3.648
|3.740
|21,84
|
|Yarım
|1.763
|1.809
|10,56
|
|Çeyrek
|884
|905
|5,28
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,67
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|0,07
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|0,99
|