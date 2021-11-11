***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2021 18:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977156
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:059,9002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0587
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0511,3739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0760
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
18:05592,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 6,39
|Açılış
|: 592,73
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|102,30
|25.276.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
|
|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
|
|SUMAS
|94,10
|730.369
|% -8,99
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|THYAO
|17,72
|1.956.486.821
|% -2,26
|
|TUPRS
|156,50
|1.713.390.937
|% -0,89
|
|SISE
|9,47
|1.335.859.279
|% -1,04
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,08
|932.694.127
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,04
|393.524.567
|% -3,32
|
|ODAS
|1,51
|276.174.371
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9001
|9,9038
|% 0,63
|
|Euro
|11,3648
|11,3824
|% 0,75
|
|Sterlin
|13,2019
|13,2681
|% 0,34
|
|Frank
|10,7076
|10,7721
|% 0,33
|
|Riyal
|2,6301
|2,6433
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|9,94
|
|Altın Gr.
|592
|592
|5,81
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,21
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|0,20
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
-
17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
-
17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem