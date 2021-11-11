***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2021 18:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977157
BIST
11:041.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:049,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:0411,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0306
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:04592,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,62
|Açılış
|: 592,61
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:03
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,13
|12.657.103
|% 7,79
|
|BRSAN
|26,64
|46.470.022
|% 7,77
|
|OYLUM
|9,53
|16.752.711
|% 7,68
|
|DOAS
|44,48
|123.541.452
|% 7,13
|
|KZBGY
|32,02
|8.053.446
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,91
|158.133.638
|% -7,98
|
|NUGYO
|11,25
|3.913.157
|% -7,33
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|ULUFA
|2,43
|29.556.528
|% -5,81
|
|PETKM
|7,45
|978.675.583
|% -2,61
|
|GARAN
|10,62
|305.304.732
|% 0,19
|
|THYAO
|17,94
|289.062.561
|% 1,24
|
|KRDMD
|7,53
|281.589.630
|% 1,48
|
|TUPRS
|156,30
|250.795.706
|% -0,13
|
|ADESE
|1,33
|246.062.150
|% -1,48
|
|PETKM
|7,45
|978.675.583
|% -2,61
|
|ODAS
|1,54
|105.543.334
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,12
|45.095.503
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,53
|281.589.630
|% 1,48
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9339
|9,9403
|% 0,37
|
|Euro
|11,3718
|11,3824
|% 0,28
|
|Sterlin
|13,2448
|13,3112
|% 0,36
|
|Frank
|10,7268
|10,7914
|% 0,22
|
|Riyal
|2,6375
|2,6507
|% 0,17
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-6,56
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,72
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,23
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,07
|8,08
|0,04
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,74
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:16DOAS
Yüzde 7.90 oranında artışla 44.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 662 adet işlem
-
11:15BRSAN
Yüzde 7.36 oranında artışla 26.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 396 adet işlem
-
11:14OZRDN
Yüzde 7.79 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 039 adet işlem
-
11:13ECZYT
Yüzde 4.30 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 697 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 1, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 4, 823.00 milyon TL de