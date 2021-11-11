***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2021 18:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977164
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
0
En Düşük
0
18:059,9590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0557
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
18:0511,4077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0573
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
18:05595,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,96
|Açılış
|: 595,21
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ULUFA
|2,58
|405.705.466
|% 0,00
|
|ARASE
|110,30
|810.253.949
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9518
|9,9590
|% 0,56
|
|Euro
|11,3990
|11,4077
|% 0,50
|
|Sterlin
|13,2708
|13,3374
|% 0,55
|
|Frank
|10,7520
|10,8168
|% 0,46
|
|Riyal
|2,6463
|2,6595
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-4,50
|
|Altın Gr.
|594
|594
|1,14
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,24
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,06
|8,07
|0,04
|
|B. Petrol
|82,30
|82,30
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
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17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
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17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
-
17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem