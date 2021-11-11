***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2021 18:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977168
BIST
11:041.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 11,14
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:049,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:0411,3810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0306
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:04592,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,65
|Açılış
|: 592,61
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|DOAS
|45,00
|134.923.499
|% 8,38
|
|OYLUM
|9,57
|17.245.781
|% 8,14
|
|OZRDN
|9,15
|12.845.285
|% 8,03
|
|BRSAN
|26,56
|47.548.193
|% 7,44
|
|KZBGY
|32,02
|8.053.862
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,76
|161.869.572
|% -8,85
|
|ULUFA
|2,42
|32.066.968
|% -6,20
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|NUGYO
|11,43
|3.932.428
|% -5,85
|
|PETKM
|7,41
|1.044.086.291
|% -3,14
|
|GARAN
|10,63
|314.221.441
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,52
|298.024.885
|% 1,35
|
|THYAO
|17,95
|296.855.212
|% 1,30
|
|ADESE
|1,30
|280.102.882
|% -3,70
|
|ADESE
|1,30
|280.102.882
|% -3,70
|
|PETKM
|7,41
|1.044.086.291
|% -3,14
|
|ODAS
|1,54
|105.702.124
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,12
|45.150.767
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,52
|298.024.885
|% 1,35
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9347
|9,9394
|% 0,36
|
|Euro
|11,3718
|11,3810
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2454
|13,3118
|% 0,36
|
|Frank
|10,7300
|10,7947
|% 0,25
|
|Riyal
|2,6376
|2,6508
|% 0,17
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-7,52
|
|Altın Gr.
|593
|593
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,10
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|0,01
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|-0,59
|
Seans Raporu
11:04
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11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 27 artarak (% 0.52 ) 1, 776
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11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ADESE, TRKCM, PETKM
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11:17XU100
Endeks 1, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 5, 090.00 milyon TL de
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11:17PRKAB
Yüzde 4.03 oranında artışla 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 884 adet işlem
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11:16DOAS
Yüzde 7.90 oranında artışla 44.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 662 adet işlem