***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2021 18:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977185
BIST
11:111.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 11,76
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:119,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:1111,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0397
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:11592,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,04
|Açılış
|: 592,22
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:09
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,14
|13.127.221
|% 7,91
|
|OYLUM
|9,52
|17.702.951
|% 7,57
|
|DOAS
|44,60
|143.801.481
|% 7,42
|
|ATATP
|56,80
|48.992.853
|% 7,17
|
|KZBGY
|32,02
|8.182.070
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,88
|165.787.946
|% -8,16
|
|ULUFA
|2,41
|35.658.794
|% -6,59
|
|NUGYO
|11,35
|4.017.764
|% -6,51
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|PETKM
|7,44
|1.143.148.792
|% -2,75
|
|GARAN
|10,64
|368.884.166
|% 0,38
|
|THYAO
|18,00
|321.117.008
|% 1,58
|
|ADESE
|1,30
|315.948.129
|% -3,70
|
|KRDMD
|7,53
|301.113.141
|% 1,48
|
|ADESE
|1,30
|315.948.129
|% -3,70
|
|PETKM
|7,44
|1.143.148.792
|% -2,75
|
|ODAS
|1,55
|115.430.198
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,08
|149.639.292
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,12
|45.624.834
|% 1,82
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9409
|9,9455
|% 0,43
|
|Euro
|11,3819
|11,3896
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,2383
|13,3047
|% 0,31
|
|Frank
|10,7206
|10,7852
|% 0,16
|
|Riyal
|2,6362
|2,6494
|% 0,12
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-8,37
|
|Altın Gr.
|593
|593
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,03
|8,04
|0,01
|
|B. Petrol
|82,28
|82,28
|-0,59
|
Seans Raporu
11:09
daha fazla
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11:19BRSAN
Yüzde 7.52 oranında artışla 26.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 828, 555 adet işlem
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11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 27 artarak (% 0.52 ) 1, 776
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11:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ADESE, TRKCM, PETKM
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11:17XU100
Endeks 1, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 5, 090.00 milyon TL de
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11:17PRKAB
Yüzde 4.03 oranında artışla 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 884 adet işlem