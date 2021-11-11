***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.11.2021 18:52
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977189
BIST
11:121.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,12
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:129,9447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0414
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:1211,3914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0410
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:12592,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,04
|Açılış
|: 592,22
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:08
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,14
|13.127.221
|% 7,91
|
|OYLUM
|9,52
|17.702.951
|% 7,57
|
|DOAS
|44,60
|143.801.481
|% 7,42
|
|ATATP
|56,80
|48.992.853
|% 7,17
|
|KZBGY
|32,02
|8.182.070
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,88
|165.787.946
|% -8,16
|
|ULUFA
|2,41
|35.658.794
|% -6,59
|
|NUGYO
|11,35
|4.017.764
|% -6,51
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|PETKM
|7,43
|1.119.106.814
|% -2,88
|
|GARAN
|10,65
|362.588.720
|% 0,47
|
|THYAO
|17,99
|319.869.924
|% 1,52
|
|ADESE
|1,32
|305.063.856
|% -2,22
|
|KRDMD
|7,54
|299.821.900
|% 1,62
|
|ADESE
|1,32
|305.063.856
|% -2,22
|
|PETKM
|7,43
|1.119.106.814
|% -2,88
|
|ODAS
|1,54
|115.317.954
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,11
|45.276.328
|% 0,91
|
|YKBNK
|3,06
|123.899.416
|% -0,65
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9409
|9,9455
|% 0,43
|
|Euro
|11,3819
|11,3896
|% 0,35
|
|Sterlin
|13,2383
|13,3047
|% 0,31
|
|Frank
|10,7206
|10,7852
|% 0,16
|
|Riyal
|2,6362
|2,6494
|% 0,12
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,88
|
|Altın Gr.
|592
|592
|-1,18
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|8,01
|8,02
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,25
|82,25
|-0,62
|
Seans Raporu
11:08
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11:23CEOEM
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