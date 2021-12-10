***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.12.2021 16:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982711
BIST
17:002.030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,01
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
17:0013,8864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0992
|Açılış
|: 13,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
17:0015,6962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1004
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7569
En Düşük
15,4828
17:00797,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 10,43
|Açılış
|: 797,67
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
798,32
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler17:00
|EUHOL
|2,31
|22.919.053
|% 10,00
|
|HEDEF
|5,39
|76.550.757
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|15.093.451
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|8.771.983
|% -9,95
|
|THYAO
|22,52
|4.823.414.762
|% 2,36
|
|KRDMD
|10,91
|2.634.577.987
|% 3,90
|
|PETKM
|9,12
|2.471.574.953
|% 2,01
|
|SISE
|15,66
|2.282.244.515
|% 1,69
|
|GARAN
|11,75
|1.475.301.863
|% -0,93
|
|EKGYO
|2,52
|1.092.076.495
|% -0,40
|
|PETKM
|9,12
|2.471.574.953
|% 2,01
|
|KRDMD
|10,91
|2.634.577.987
|% 3,90
|
|TSKB
|1,59
|367.584.131
|% -2,45
|
|YKBNK
|3,55
|802.705.450
|% -1,66
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8783
|13,8864
|% 0,72
|
|Euro
|15,6783
|15,6962
|% 0,64
|
|Sterlin
|18,3228
|18,4147
|% 0,81
|
|Frank
|14,9857
|15,0760
|% 0,78
|
|Riyal
|3,6921
|3,7106
|% 0,75
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|9,85
|
|Altın Gr.
|795
|795
|7,76
|
|Cumhuriyet
|5.277
|5.357
|63,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|59,62
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|28,84
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|14,42
|
|Gümüş.Ons
|22,14
|22,16
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,12
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,99
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:08BERA
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 11.67 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 113, 445 adet işlem
-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 33 kaybederek (% -0.38 ) 2, 199
-
17:07
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, YKBNK
-
17:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, PETKM, KRDMD
-
17:07XU100
Endeks 2, 025 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 35, 786.00 milyon TL de