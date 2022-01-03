***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987805
BIST
17:021.909
En Yüksek
|Değişim
|: 2,77%
|| 51,52
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
17:0213,0982
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,1563
|Açılış
|: 13,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
17:0214,8701
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -0,2362
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
17:02760,73
En Yüksek
|Değişim
|: -2,43%
|| -18,94
|Açılış
|: 760,73
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler17:02
|CRFSA
|42,02
|3.211.883
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.100.926
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|341.809.972
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.526.875
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.771.201
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,00
|21.913.967
|% -6,17
|
|PSDTC
|27,02
|13.991.681
|% -3,64
|
|PSDTC
|27,02
|13.991.681
|% -3,64
|
|PSDTC
|27,02
|13.991.681
|% -3,64
|
|THYAO
|21,24
|1.626.371.189
|% 6,09
|
|GARAN
|11,48
|1.597.685.335
|% 1,86
|
|EREGL
|28,66
|1.079.926.275
|% 1,78
|
|YKBNK
|3,43
|859.878.056
|% 1,48
|
|SISE
|13,64
|853.002.656
|% 1,94
|
|YKBNK
|3,43
|859.878.056
|% 1,48
|
|ODAS
|1,39
|235.017.441
|% 3,73
|
|GARAN
|11,48
|1.597.685.335
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,20
|286.754.130
|% 2,80
|
|TSKB
|1,49
|119.208.599
|% 3,47
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0767
|13,0982
|% -1,18
|
|Euro
|14,8219
|14,8701
|% -1,56
|
|Sterlin
|17,5946
|17,6829
|% -1,55
|
|Frank
|14,2489
|14,3348
|% -1,53
|
|Riyal
|3,4752
|3,4926
|% -1,27
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-20,40
|
|Altın Gr.
|761
|761
|-18,94
|
|Cumhuriyet
|5.093
|5.170
|-164,00
|
|Tam
|5.063
|5.196
|-168,26
|
|Yarım
|2.447
|2.513
|-81,40
|
|Çeyrek
|1.227
|1.257
|-40,69
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,74
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|9,56
|9,57
|-0,35
|
|B. Petrol
|77,25
|77,25
|-0,53
|