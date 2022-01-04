***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2022 11:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988571
BIST
12:531.969
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 42,23
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
12:5313,3055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2372
|Açılış
|: 13,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
12:5315,0724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 0,2706
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
12:53771,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 12,92
|Açılış
|: 771,91
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler12:53
|CRFSA
|46,22
|4.478.163
|% 10,00
|
|KRSTL
|3,10
|54.281.536
|% 9,93
|
|TSPOR
|7,32
|317.186.055
|% 9,91
|
|IHEVA
|1,13
|25.601.488
|% 9,71
|
|DOBUR
|85,00
|2.498.235
|% 9,61
|
|BAGFS
|17,09
|37.887.020
|% -3,45
|
|AVTUR
|2,53
|1.308.466
|% -3,44
|
|AKGRT
|9,78
|7.761.267
|% -3,36
|
|EDATA
|18,51
|3.283.073
|% -3,34
|
|KZBGY
|29,70
|8.633.872
|% -3,26
|
|THYAO
|23,00
|1.465.250.772
|% 5,31
|
|EREGL
|30,20
|1.114.451.444
|% 3,28
|
|GARAN
|11,52
|1.040.587.309
|% 0,52
|
|SASA
|55,80
|896.060.017
|% 4,79
|
|SISE
|14,27
|737.389.964
|% 2,96
|
|YKBNK
|3,49
|531.450.187
|% 0,87
|
|EKGYO
|2,26
|259.310.164
|% 1,35
|
|GARAN
|11,52
|1.040.587.309
|% 0,52
|
|IHGZT
|0,74
|53.866.192
|% -2,63
|
|KRDMD
|9,80
|678.886.718
|% 3,59
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3033
|13,3306
|% 2,01
|
|Euro
|15,0413
|15,0918
|% 1,96
|
|Sterlin
|17,9094
|17,9993
|% 1,78
|
|Frank
|14,4198
|14,5066
|% 1,56
|
|Riyal
|3,5287
|3,5464
|% 1,45
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|772
|772
|13,21
|
|Cumhuriyet
|5.140
|5.218
|58,00
|
|Tam
|5.114
|5.247
|60,21
|
|Yarım
|2.472
|2.538
|29,12
|
|Çeyrek
|1.240
|1.269
|14,57
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,77
|0,12
|