***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
05.01.2022 10:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988869
BIST
11:051.959
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,13
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.974
En Düşük
1.955
11:0513,3961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0114
|Açılış
|: 13,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
11:0515,1496
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2685
En Düşük
15,0100
11:05782,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 782,17
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler11:03
|BALAT
|9,57
|245.805
|% 10,00
|
|UZERB
|42,34
|595.639
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,31
|207.502
|% 8,94
|
|VERTU
|28,92
|78.257.990
|% 7,11
|
|BEYAZ
|9,74
|29.791.012
|% 6,22
|
|ELITE
|24,48
|32.279.549
|% -10,00
|
|KRGYO
|8,16
|12.438.650
|% -5,99
|
|RODRG
|17,00
|85.748
|% -5,03
|
|MARKA
|4,32
|949.845
|% -4,00
|
|NIBAS
|12,70
|5.835.581
|% -3,93
|
|BIMAS
|69,00
|342.203.828
|% 1,92
|
|TSPOR
|7,59
|335.980.481
|% 3,69
|
|KOZAL
|120,80
|161.683.940
|% 0,42
|
|TKFEN
|22,46
|131.785.160
|% 3,12
|
|EKGYO
|2,26
|105.685.194
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,26
|105.685.194
|% 0,00
|
|TSPOR
|7,59
|335.980.481
|% 3,69
|
|ODAS
|1,38
|40.532.987
|% 0,00
|
|TRGYO
|4,34
|30.300.584
|% 3,09
|
|FLAP
|2,59
|18.475.431
|% -0,38
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3979
|13,4042
|% -0,02
|
|Euro
|15,1207
|15,1778
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,0571
|18,1477
|% -0,13
|
|Frank
|14,5634
|14,6511
|% -0,04
|
|Riyal
|3,5512
|3,5690
|% -0,21
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|0,10
|
|Altın Gr.
|779
|780
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|22,91
|22,93
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,11
|
|B. Petrol
|80,11
|80,11
|0,11
|