***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.01.2022 14:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991636
BIST
14:082.063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 29,69
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.067
En Düşük
2.047
14:0813,8106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0042
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8775
En Düşük
13,6904
14:0815,6601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0652
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
14:08796,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,44
|Açılış
|: 796,87
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
801,41
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler14:08
|GEDZA
|20,04
|28.956.325
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,77
|29.986.190
|% 9,98
|
|BURCE
|34,00
|5.569.206
|% 9,96
|
|UZERB
|56,30
|924.446
|% 9,96
|
|ERBOS
|136,00
|110.252.709
|% 9,94
|
|ELITE
|18,21
|189.314.851
|% -8,22
|
|LIDFA
|4,40
|52.124.142
|% -7,56
|
|IHAAS
|10,03
|2.494.197
|% -4,48
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|RALYH
|11,66
|19.372.620
|% -3,95
|
|THYAO
|26,86
|2.771.368.977
|% 7,70
|
|GARAN
|11,84
|1.625.975.823
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,75
|1.432.571.640
|% 1,29
|
|SISE
|15,10
|1.164.717.860
|% 1,62
|
|EREGL
|30,84
|1.129.616.956
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,75
|1.039.461.073
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,41
|554.881.761
|% 2,99
|
|GARAN
|11,84
|1.625.975.823
|% 0,77
|
|KRDMD
|11,75
|1.432.571.640
|% 1,29
|
|THYAO
|26,86
|2.771.368.977
|% 7,70
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7931
|13,8106
|% 0,03
|
|Euro
|15,6349
|15,6601
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,6527
|18,7462
|% -0,33
|
|Frank
|14,8819
|14,9715
|% -0,63
|
|Riyal
|3,6595
|3,6778
|% -0,20
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|4,70
|
|Altın Gr.
|797
|797
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|5.296
|5.376
|-25,00
|
|Tam
|5.269
|5.403
|-29,65
|
|Yarım
|2.547
|2.613
|-14,35
|
|Çeyrek
|1.277
|1.307
|-7,18
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|0,04
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|-0,11
|