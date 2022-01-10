***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.01.2022 14:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991635
BIST
16:592.069
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 35,61
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
16:5913,8687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0623
|Açılış
|: 13,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
16:5915,6756
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0497
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
16:59798,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,64
|Açılış
|: 798,95
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler16:59
|CLEBI
|217,80
|128.926.705
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.119.103
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.316.357
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.085.984
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|13.298.274
|% 9,97
|
|LIDFA
|4,34
|58.376.806
|% -8,82
|
|ELITE
|18,10
|248.159.595
|% -8,77
|
|RALYH
|11,60
|27.935.185
|% -4,45
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,76
|2.897.125
|% -4,08
|
|THYAO
|26,78
|3.454.151.114
|% 7,38
|
|GARAN
|11,86
|2.284.650.437
|% 0,94
|
|EREGL
|30,98
|1.733.138.017
|% 1,18
|
|KRDMD
|11,80
|1.687.351.481
|% 1,72
|
|SISE
|15,22
|1.672.186.627
|% 2,42
|
|YKBNK
|3,76
|1.199.533.725
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|667.489.242
|% 2,99
|
|GARAN
|11,86
|2.284.650.437
|% 0,94
|
|KRDMD
|11,80
|1.687.351.481
|% 1,72
|
|THYAO
|26,78
|3.454.151.114
|% 7,38
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8474
|13,8687
|% 0,45
|
|Euro
|15,6387
|15,6756
|% -0,32
|
|Sterlin
|18,7356
|18,8295
|% 0,12
|
|Frank
|14,9300
|15,0200
|% -0,30
|
|Riyal
|3,6825
|3,7009
|% 0,43
|
|16:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-3,19
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,78
|
|Cumhuriyet
|5.338
|5.418
|17,00
|
|Tam
|5.294
|5.428
|-4,41
|
|Yarım
|2.558
|2.625
|-2,60
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|0,06
|
|B. Petrol
|81,56
|81,56
|-0,19
|