***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.01.2022 13:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992720
BIST
15:152.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 5,36
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.018
15:1513,8307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0099
|Açılış
|: 13,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8700
|
13,8866
En Düşük
13,7192
15:1515,6877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0291
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7524
En Düşük
15,5189
15:15803,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 3,42
|Açılış
|: 803,78
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
807,48
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler15:15
|ORCAY
|36,30
|17.040.682
|% 10,00
|
|UZERB
|61,90
|683.562
|% 9,95
|
|BLCYT
|15,48
|26.943.679
|% 9,94
|
|EMNIS
|21,74
|1.218.788
|% 9,91
|
|KRDMA
|10,44
|121.124.579
|% 9,89
|
|QNBFL
|82,70
|204.825
|% -8,11
|
|FENER
|29,02
|59.214.658
|% -6,08
|
|RALYH
|10,74
|44.654.819
|% -5,54
|
|SRVGY
|89,40
|9.479.397
|% -5,20
|
|ERBOS
|129,10
|223.962.532
|% -5,07
|
|KRDMD
|12,51
|4.323.074.273
|% 8,31
|
|THYAO
|27,30
|3.630.577.328
|% 2,25
|
|EREGL
|30,98
|2.443.656.271
|% 1,57
|
|GARAN
|11,84
|1.337.830.065
|% 0,85
|
|SISE
|14,88
|1.032.388.812
|% -0,13
|
|KRDMD
|12,51
|4.323.074.273
|% 8,31
|
|YKBNK
|3,75
|894.572.770
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,41
|525.793.092
|% -0,41
|
|DOHOL
|3,12
|506.026.299
|% 0,97
|
|THYAO
|27,30
|3.630.577.328
|% 2,25
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8247
|13,8307
|% 0,07
|
|Euro
|15,6573
|15,6877
|% 0,19
|
|Sterlin
|18,7344
|18,8283
|% 0,13
|
|Frank
|14,8606
|14,9502
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6727
|3,6911
|% 0,06
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|5,32
|
|Altın Gr.
|803
|803
|2,56
|
|Cumhuriyet
|5.336
|5.417
|26,00
|
|Tam
|5.310
|5.444
|24,87
|
|Yarım
|2.566
|2.633
|12,02
|
|Çeyrek
|1.287
|1.317
|6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,05
|
|B. Petrol
|82,07
|82,07
|1,20
|
Seans Raporu
15:15
daha fazla
-
15:30CELHA
Yüzde 6.30 oranında artışla 8.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 559, 530 adet işlem
-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 74 artarak (% 0.61 ) 2, 282
-
15:29XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 32 üstünde . İşlem hacmi 26, 763.00 milyon TL de
-
15:29KRDMD
Yüzde 8.40 oranında artışla 12.52 lira fiyatla işlem gören hissede 351, 565, 803 adet işlem
-
15:28ULUUN
Yüzde 4.03 oranında artışla 7.22 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 517, 035 adet işlem