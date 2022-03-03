***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.03.2022 15:25
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006811
BIST
16:072.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 37,78
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:0714,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0596
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:0715,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0112
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:07878,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,87
|Açılış
|: 878,18
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:05
|PKENT
|374,00
|18.393.049
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|42.964.851
|% 9,89
|
|KOZAA
|21,94
|503.415.999
|% 9,86
|
|KOZAL
|128,70
|1.046.302.435
|% 9,81
|
|AKFGY
|3,25
|124.854.200
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|36.904.703
|% -4,12
|
|KONKA
|10,64
|130.716.572
|% -3,97
|
|KRDMD
|13,61
|2.961.712.883
|% 5,83
|
|THYAO
|25,96
|2.007.576.873
|% -0,08
|
|ASELS
|24,06
|1.705.022.382
|% 4,79
|
|EREGL
|36,10
|1.669.605.571
|% 4,70
|
|KOZAL
|128,70
|1.046.302.435
|% 9,81
|
|KRDMD
|13,61
|2.961.712.883
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,66
|417.330.435
|% 0,27
|
|PETKM
|7,84
|726.718.889
|% 2,62
|
|GARAN
|11,70
|997.881.507
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,63
|220.555.455
|% 1,94
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1459
|14,1528
|% 0,45
|
|Euro
|15,6763
|15,7141
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,8635
|18,9581
|% 0,22
|
|Frank
|15,3089
|15,4011
|% 0,41
|
|Riyal
|3,7581
|3,7770
|% 0,37
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|7,58
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,53
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.794
|5.939
|12,64
|
|Yarım
|2.801
|2.873
|6,11
|
|Çeyrek
|1.405
|1.436
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|3,12
|
Seans Raporu
16:05
daha fazla
-
16:20KRDMD
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 336, 770 adet işlem
-
16:17TSGYO
Yüzde 6.09 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 461, 152 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 2, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 20, 648.00 milyon TL de
-
16:16IHAAS
Yüzde 7.01 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 269, 586 adet işlem
-
16:15OZGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 291, 965 adet işlem