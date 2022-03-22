***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.03.2022 15:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011968
BIST
16:062.175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,40
|Açılış
|: 2.151
|
|Önceki Kapanış
|: 2.175
|
2.176
En Düşük
2.146
16:0614,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0031
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8424
En Düşük
14,7886
16:0616,3535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0148
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3666
En Düşük
16,2486
16:06917,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,42
|Açılış
|: 917,66
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
916,04
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ENSRI
|15,40
|1.659.011
|% 10,00
|
|MAALT
|287,90
|21.548.328
|% 9,97
|
|GZNMI
|34,86
|48.086.687
|% 9,97
|
|AYCES
|72,45
|8.233.134
|% 9,94
|
|ISYAT
|3,78
|49.307.734
|% 9,88
|
|PKENT
|286,80
|177.993.445
|% -9,98
|
|AYEN
|11,93
|92.012.928
|% -9,69
|
|SANEL
|7,01
|7.813.182
|% -7,64
|
|BASCM
|3,30
|48.140
|% -4,35
|
|KRSTL
|5,99
|2.789.568
|% -4,16
|
|EREGL
|33,40
|3.000.499.389
|% 4,93
|
|THYAO
|28,38
|2.847.351.358
|% 1,65
|
|KRDMD
|15,21
|2.386.009.670
|% 1,00
|
|GARAN
|11,90
|1.255.261.219
|% 0,59
|
|SISE
|14,28
|848.910.124
|% 1,28
|
|ODAS
|1,66
|264.350.771
|% 2,47
|
|KRDMD
|15,21
|2.386.009.670
|% 1,00
|
|DOHOL
|3,63
|420.743.556
|% 1,11
|
|GARAN
|11,90
|1.255.261.219
|% 0,59
|
|THYAO
|28,38
|2.847.351.358
|% 1,65
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8235
|14,8287
|% 0,01
|
|Euro
|16,3396
|16,3504
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,5520
|19,6501
|% 0,43
|
|Frank
|15,8285
|15,9238
|% 0,08
|
|Riyal
|3,9383
|3,9581
|% -0,06
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-9,11
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|6.085
|6.177
|-30,00
|
|Tam
|6.066
|6.219
|-17,29
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|-8,36
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|-4,18
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,88
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,92
|-0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,04
|