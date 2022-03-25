***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.03.2022 15:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013019
BIST
15:412.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 12,87
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.180
15:4114,8438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0196
|Açılış
|: 14,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
15:4116,3533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0249
|Açılış
|: 16,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4174
En Düşük
16,2680
15:41932,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,63
|Açılış
|: 932,04
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
929,61
BIST En Aktif Hisseler15:41
|PKENT
|255,60
|116.824.513
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|539.619
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.642.998
|% 9,94
|
|ENSRI
|20,48
|259.173.962
|% 9,93
|
|SNKRN
|30,88
|499.780
|% 8,89
|
|SANEL
|6,10
|2.204.642
|% -7,15
|
|ANHYT
|13,97
|19.218.727
|% -4,43
|
|ISSEN
|15,36
|12.398.121
|% -3,88
|
|ALKA
|27,98
|24.791.482
|% -3,52
|
|ETILR
|8,01
|784.853
|% -3,49
|
|SMRTG
|16,35
|774.635.576
|% 6,17
|
|ENSRI
|20,48
|259.173.962
|% 9,93
|
|GZNMI
|34,60
|134.823.715
|% 0,23
|
|KONKA
|13,32
|107.549.456
|% -3,27
|
|KTSKR
|34,16
|97.329.111
|% 7,08
|
|SMRTG
|16,35
|774.635.576
|% 6,17
|
|HUNER
|2,61
|53.121.350
|% -0,76
|
|KLSYN
|1,63
|25.360.858
|% 4,49
|
|ENSRI
|20,48
|259.173.962
|% 9,93
|
|MOBTL
|1,81
|21.975.607
|% -0,55
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8392
|14,8438
|% 0,13
|
|Euro
|16,3382
|16,3533
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,5244
|19,6224
|% 0,23
|
|Frank
|15,9433
|16,0394
|% 0,50
|
|Riyal
|3,9437
|3,9635
|% 0,16
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-4,25
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|6.174
|6.267
|-8,00
|
|Tam
|6.142
|6.295
|-12,75
|
|Yarım
|2.969
|3.045
|-6,17
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,08
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,21
|12,23
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|-3,09
|
Seans Raporu
15:41
daha fazla
-
15:55AYEN
Yüzde 6.74 oranında artışla 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 962, 350 adet işlem
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15:54KAPLM
Yüzde 4.14 oranında artışla 77.90 lira fiyatla işlem gören hissede 510, 916 adet işlem
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15:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TCELL, SASA
-
15:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 63 artarak (% 0.54 ) 1, 971
-
15:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ENSRI, PKENT, SERVE, ULUSE