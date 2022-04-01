***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2022 15:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015012
BIST
17:392.250
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 16,73
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:3914,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0177
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:3916,2199
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0301
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:39908,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -5,62
|Açılış
|: 908,11
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ULUSE
|124,60
|4.389.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,79
|547.319.053
|% 8,29
|
|KARSN
|5,92
|1.360.136.129
|% 7,64
|
|YKSLN
|7,75
|131.898.407
|% 7,34
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|343,10
|86.483.823
|% -8,46
|
|ITTFH
|1,36
|57.411.736
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,13
|28.141.404
|% -5,72
|
|ETILR
|8,98
|5.017.024
|% -4,87
|
|ODAS
|1,74
|377.203.853
|% 2,96
|
|PGSUS
|106,60
|198.947.032
|% -1,02
|
|YKSLN
|7,75
|131.898.407
|% 7,34
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|SMRTG
|15,44
|120.662.278
|% 0,46
|
|PEKGY
|0,99
|51.913.852
|% 1,02
|
|MOBTL
|1,83
|58.146.208
|% 1,10
|
|FORMT
|1,25
|23.189.172
|% -1,57
|
|YKSLN
|7,75
|131.898.407
|% 7,34
|
|IHLGM
|0,73
|10.312.854
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6802
|14,6893
|% 0,12
|
|Euro
|16,2088
|16,2199
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1726
|19,2688
|% -0,26
|
|Frank
|15,7749
|15,8699
|% -0,36
|
|Riyal
|3,9041
|3,9236
|% 0,15
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|-14,43
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,34
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,36
|