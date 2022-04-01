***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2022 15:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015015
BIST
17:402.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 17,37
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
17:4014,6865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0149
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
17:4016,2211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0289
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2036
17:40908,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -5,62
|Açılış
|: 908,11
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
906,49
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ULUSE
|124,60
|4.389.907
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.474.513
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,80
|549.766.907
|% 8,57
|
|ASUZU
|80,70
|228.022.507
|% 7,89
|
|KARSN
|5,93
|1.365.840.516
|% 7,82
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|86.806.288
|% -8,22
|
|AKFGY
|3,11
|28.301.381
|% -6,33
|
|ITTFH
|1,36
|57.420.712
|% -6,21
|
|AYCES
|68,60
|3.302.690
|% -4,79
|
|GARAN
|12,48
|5.414.487.963
|% 2,30
|
|THYAO
|32,66
|2.915.449.278
|% 1,24
|
|PETKM
|9,40
|2.441.757.911
|% 4,10
|
|KRDMD
|15,49
|2.273.956.866
|% 1,24
|
|TUPRS
|226,40
|2.081.903.381
|% 5,60
|
|GARAN
|12,48
|5.414.487.963
|% 2,30
|
|AKBNK
|7,33
|2.030.699.440
|% 0,96
|
|PETKM
|9,40
|2.441.757.911
|% 4,10
|
|YKBNK
|4,12
|1.069.881.256
|% 0,98
|
|KARSN
|5,93
|1.365.840.516
|% 7,82
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6821
|14,6865
|% 0,10
|
|Euro
|16,2105
|16,2211
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,1708
|19,2669
|% -0,27
|
|Frank
|15,7711
|15,8661
|% -0,39
|
|Riyal
|3,9035
|3,9231
|% 0,14
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-15,00
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|6.037
|6.128
|-31,00
|
|Tam
|6.008
|6.157
|-29,06
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|-14,05
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,02
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,45
|