***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2022 15:18
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015018
BIST
16:582.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 20,08
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
16:5814,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0247
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
16:5816,2405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0095
|Açılış
|: 16,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
16:58912,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,19
|Açılış
|: 912,54
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
908,37
BIST En Aktif Hisseler16:58
|ULUSE
|124,60
|4.182.697
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|131.318.314
|% 9,91
|
|KARSN
|5,91
|1.258.320.706
|% 7,45
|
|ISFIN
|3,76
|503.384.975
|% 7,43
|
|MIPAZ
|6,09
|24.938.448
|% 6,47
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|345,30
|81.773.135
|% -7,87
|
|ITTFH
|1,36
|55.458.515
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,14
|26.917.841
|% -5,42
|
|PKENT
|213,50
|20.206.527
|% -4,35
|
|GARAN
|12,49
|5.165.860.242
|% 2,38
|
|THYAO
|32,70
|2.780.922.598
|% 1,36
|
|PETKM
|9,39
|2.321.639.964
|% 3,99
|
|KRDMD
|15,56
|1.964.493.963
|% 1,70
|
|TUPRS
|227,20
|1.942.419.852
|% 5,97
|
|GARAN
|12,49
|5.165.860.242
|% 2,38
|
|AKBNK
|7,32
|1.891.743.510
|% 0,83
|
|PETKM
|9,39
|2.321.639.964
|% 3,99
|
|YKBNK
|4,12
|992.690.703
|% 0,98
|
|KARSN
|5,91
|1.258.320.706
|% 7,45
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6908
|14,6963
|% 0,17
|
|Euro
|16,2273
|16,2405
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1772
|19,2733
|% -0,23
|
|Frank
|15,7805
|15,8755
|% -0,33
|
|Riyal
|3,9044
|3,9240
|% 0,16
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-8,58
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|-24,00
|
|Tam
|6.016
|6.166
|-20,09
|
|Yarım
|2.908
|2.983
|-9,72
|
|Çeyrek
|1.459
|1.491
|-4,85
|
|Gümüş.Ons
|24,69
|24,72
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,68
|-0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,19
|