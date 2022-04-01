***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2022 15:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015023
BIST
15:112.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,86
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:1114,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
15:1116,2458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0042
|Açılış
|: 16,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:11911,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,12
|Açılış
|: 911,61
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:09
|ULUSE
|124,60
|4.103.203
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.864.760
|% 9,91
|
|ASUZU
|81,10
|158.470.786
|% 8,42
|
|YKSLN
|7,80
|119.203.293
|% 8,03
|
|KONKA
|14,05
|82.150.795
|% 7,01
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|343,90
|69.640.606
|% -8,24
|
|ITTFH
|1,36
|48.690.755
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,13
|24.094.940
|% -5,72
|
|AYCES
|68,95
|2.708.047
|% -4,30
|
|GARAN
|12,48
|4.358.430.101
|% 2,30
|
|THYAO
|32,74
|2.473.690.181
|% 1,49
|
|PETKM
|9,39
|1.995.477.915
|% 3,99
|
|TUPRS
|228,20
|1.745.966.612
|% 6,44
|
|KRDMD
|15,44
|1.657.731.750
|% 0,92
|
|GARAN
|12,48
|4.358.430.101
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|1.995.477.915
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,32
|1.389.341.749
|% 0,83
|
|KARSN
|5,86
|1.036.471.857
|% 6,55
|
|YKBNK
|4,13
|740.988.657
|% 1,23
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6902
|14,6950
|% 0,16
|
|Euro
|16,2274
|16,2401
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,2394
|19,3359
|% 0,09
|
|Frank
|15,8282
|15,9235
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9053
|3,9249
|% 0,19
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-7,57
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|6.022
|6.131
|-28,00
|
|Tam
|6.006
|6.155
|-31,16
|
|Yarım
|2.903
|2.978
|-15,07
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|-7,53
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,60
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,98
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:24TIRE
Yüzde 4.09 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 570, 551 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 87 artarak (% 1.17 ) 2, 506
-
15:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, PETKM, AKBNK
-
15:23XU100
Endeks 2, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 28, 049.00 milyon TL de
-
15:22POLTK
Yüzde 6.46 oranında artışla 610.00 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 023 adet işlem