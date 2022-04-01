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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

01.04.2022 15:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015025


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 124,60 4.103.203 % 9,97  
DAPGM 20,52 129.867.858 % 9,91  
ASUZU 81,05 158.756.837 % 8,36  
YKSLN 7,81 119.365.683 % 8,17  
KONKA 14,06 82.292.323 % 7,08  
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15:11 Alış Satış %  
Dolar 14,6894 14,6966 % 0,17  
Euro 16,2342 16,2458 % -0,03  
Sterlin 19,2405 19,3370 % 0,10  
Frank 15,8342 15,9296 % 0,01  
Riyal 3,9055 3,9251 % 0,19  
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15:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.928 1.929 -8,81  
Altın Gr. 910 911 -3,18  
Cumhuriyet 6.026 6.117 -42,00  
Tam 5.997 6.147 -39,97  
Yarım 2.899 2.973 -19,33  
Çeyrek 1.454 1.487 -9,66  
Gümüş.Ons 24,64 24,69 -0,13  
Gümüş Gr. 11,64 11,65 -0,05  
B. Petrol 104 104 -0,68  
Seans Raporu 15:11
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