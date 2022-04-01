***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2022 15:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (Noin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015025
BIST
15:112.253
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 19,86
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:1114,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0250
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6978
En Düşük
14,6377
15:1116,2458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0042
|Açılış
|: 16,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:11911,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,12
|Açılış
|: 911,61
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ULUSE
|124,60
|4.103.203
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.867.858
|% 9,91
|
|ASUZU
|81,05
|158.756.837
|% 8,36
|
|YKSLN
|7,81
|119.365.683
|% 8,17
|
|KONKA
|14,06
|82.292.323
|% 7,08
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,00
|70.072.327
|% -8,22
|
|AKFGY
|3,13
|24.162.046
|% -5,72
|
|ITTFH
|1,37
|48.845.694
|% -5,52
|
|AYCES
|68,95
|2.708.047
|% -4,30
|
|GARAN
|12,53
|4.415.808.907
|% 2,70
|
|THYAO
|32,76
|2.482.626.250
|% 1,55
|
|PETKM
|9,38
|1.997.904.802
|% 3,88
|
|TUPRS
|228,40
|1.762.814.060
|% 6,53
|
|KRDMD
|15,43
|1.659.440.144
|% 0,85
|
|GARAN
|12,53
|4.415.808.907
|% 2,70
|
|PETKM
|9,38
|1.997.904.802
|% 3,88
|
|AKBNK
|7,35
|1.416.165.067
|% 1,24
|
|YKBNK
|4,14
|756.620.724
|% 1,47
|
|ODAS
|1,74
|313.846.034
|% 2,96
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6894
|14,6966
|% 0,17
|
|Euro
|16,2342
|16,2458
|% -0,03
|
|Sterlin
|19,2405
|19,3370
|% 0,10
|
|Frank
|15,8342
|15,9296
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9055
|3,9251
|% 0,19
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-8,81
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|6.026
|6.117
|-42,00
|
|Tam
|5.997
|6.147
|-39,97
|
|Yarım
|2.899
|2.973
|-19,33
|
|Çeyrek
|1.454
|1.487
|-9,66
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,68
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:26KARSN
Yüzde 6.91 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 950, 457 adet işlem
-
15:24TIRE
Yüzde 4.09 oranında artışla 11.45 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 570, 551 adet işlem
-
15:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 87 artarak (% 1.17 ) 2, 506
-
15:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi GARAN, PETKM, AKBNK
-
15:23XU100
Endeks 2, 254 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 28, 049.00 milyon TL de