***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.04.2022 15:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015029
BIST
15:562.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 15,39
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.255
En Düşük
2.230
15:5614,6933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,7026
En Düşük
14,6377
15:5616,2482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0018
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
15:56911,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,46
|Açılış
|: 911,27
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,09
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ULUSE
|124,60
|4.166.126
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|130.294.961
|% 9,91
|
|ISFIN
|3,81
|414.387.670
|% 8,86
|
|ASUZU
|80,75
|170.796.544
|% 7,95
|
|KARSN
|5,89
|1.124.596.026
|% 7,09
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|344,30
|76.524.157
|% -8,14
|
|AKFGY
|3,12
|25.553.424
|% -6,02
|
|ITTFH
|1,37
|50.595.149
|% -5,52
|
|ETILR
|9,04
|4.598.698
|% -4,24
|
|GARAN
|12,48
|4.663.832.567
|% 2,30
|
|THYAO
|32,66
|2.592.134.301
|% 1,24
|
|PETKM
|9,39
|2.118.877.180
|% 3,99
|
|TUPRS
|227,20
|1.823.887.515
|% 5,97
|
|KRDMD
|15,44
|1.747.101.791
|% 0,92
|
|GARAN
|12,48
|4.663.832.567
|% 2,30
|
|PETKM
|9,39
|2.118.877.180
|% 3,99
|
|AKBNK
|7,32
|1.585.460.452
|% 0,83
|
|ODAS
|1,74
|356.530.823
|% 2,96
|
|YKBNK
|4,12
|838.040.330
|% 0,98
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6905
|14,6933
|% 0,15
|
|Euro
|16,2369
|16,2482
|% -0,01
|
|Sterlin
|19,2124
|19,3088
|% -0,05
|
|Frank
|15,8143
|15,9096
|% -0,11
|
|Riyal
|3,9052
|3,9248
|% 0,18
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-12,47
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|6.035
|6.126
|-33,00
|
|Tam
|6.015
|6.165
|-21,20
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|-10,25
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|24,52
|24,55
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,40
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11TIRE
Yüzde 4.55 oranında artışla 11.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 535, 581 adet işlem
-
16:10ISFIN
Yüzde 9.14 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 522, 454 adet işlem
-
16:09ISFIN
Yüzde 8.57 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 948, 090 adet işlem
-
16:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 73 artarak (% 0.80 ) 2, 497
-
16:08XU100
Endeks 2, 247 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 63 üstünde . İşlem hacmi 30, 487.00 milyon TL de