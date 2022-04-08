***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 12:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017859
BIST
13:542.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 35,21
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
13:5414,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0173
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
13:5416,0607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0122
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
13:54917,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,17
|Açılış
|: 917,00
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler13:49
|MZHLD
|34,12
|3.389.619
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.811.763
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.291.942
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|18.226.440
|% 9,93
|
|VKGYO
|2,22
|53.159.771
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|4.815.040
|% -9,78
|
|DERIM
|4,75
|9.809.286
|% -5,00
|
|SNKRN
|26,60
|256.761
|% -4,66
|
|PSDTC
|29,38
|13.601.830
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|13.601.830
|% -3,74
|
|GARAN
|13,19
|3.529.784.142
|% 4,60
|
|THYAO
|35,66
|1.460.469.628
|% 0,11
|
|ASELS
|26,52
|1.154.862.129
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,33
|1.128.428.958
|% 3,61
|
|EKGYO
|2,63
|1.016.181.548
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,63
|1.016.181.548
|% 2,73
|
|GARAN
|13,19
|3.529.784.142
|% 4,60
|
|ODAS
|2,18
|571.188.576
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,52
|956.918.600
|% 2,96
|
|AKBNK
|8,33
|1.128.428.958
|% 3,61
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7484
|14,7514
|% 0,10
|
|Euro
|16,0399
|16,0604
|% 0,07
|
|Sterlin
|19,1855
|19,2817
|% -0,09
|
|Frank
|15,7114
|15,8060
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9215
|3,9411
|% 0,14
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,33
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,09
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,69
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,27
|