***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017934
BIST
14:412.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,49
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:4114,7612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0242
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:4116,0352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0133
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:41917,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,11
|Açılış
|: 917,06
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:41
|MZHLD
|34,12
|3.445.234
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.158
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.417.174
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.073.378
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|12.801.764
|% -6,40
|
|PSDTC
|29,34
|14.516.137
|% -3,87
|
|PSDTC
|29,34
|14.516.137
|% -3,87
|
|GARAN
|13,17
|3.929.106.665
|% 4,44
|
|THYAO
|35,40
|1.830.038.386
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,30
|1.250.386.018
|% 3,23
|
|ASELS
|26,54
|1.233.609.542
|% 1,69
|
|KARSN
|5,97
|1.223.466.236
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,64
|1.079.281.125
|% 3,13
|
|GARAN
|13,17
|3.929.106.665
|% 4,44
|
|ODAS
|2,18
|617.550.131
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|1.024.288.808
|% 3,42
|
|KARSN
|5,97
|1.223.466.236
|% 4,55
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7505
|14,7612
|% 0,16
|
|Euro
|16,0158
|16,0352
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1622
|19,2583
|% -0,21
|
|Frank
|15,7112
|15,8059
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9218
|3,9415
|% 0,15
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,44
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.044
|6.195
|2,07
|
|Yarım
|2.921
|2.997
|1,00
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
14:41
daha fazla
-
14:55ZRGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 669, 613 adet işlem
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14:54CANTE
Yüzde 5.77 oranında artışla 26.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 160, 189 adet işlem
-
14:53XU100
Endeks 2, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 33 üstünde . İşlem hacmi 28, 384.00 milyon TL de
-
14:53AFYON
Yüzde 4.74 oranında artışla 3.76 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 493, 551 adet işlem
-
14:52GZNMI
Yüzde 7.45 oranında artışla 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 459 adet işlem