***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017939
BIST
15:042.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 27,40
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0414,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0199
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0416,0364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:04917,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,08
|Açılış
|: 917,03
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:02
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.461.011
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.192.821
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.821.288
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,24
|14.803.998
|% -4,19
|
|PSDTC
|29,24
|14.803.998
|% -4,19
|
|GARAN
|13,15
|4.089.528.069
|% 4,28
|
|THYAO
|35,34
|1.932.969.129
|% -0,79
|
|KARSN
|5,99
|1.337.715.818
|% 4,90
|
|AKBNK
|8,31
|1.333.810.028
|% 3,36
|
|ASELS
|26,50
|1.252.220.897
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,63
|1.089.014.026
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|4.089.528.069
|% 4,28
|
|ODAS
|2,18
|618.478.391
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|1.158.777.773
|% 3,42
|
|KARSN
|5,99
|1.337.715.818
|% 4,90
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7515
|14,7563
|% 0,13
|
|Euro
|16,0188
|16,0357
|% -0,08
|
|Sterlin
|19,1669
|19,2630
|% -0,18
|
|Frank
|15,7165
|15,8112
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9219
|3,9415
|% 0,15
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,29
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,02
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:17NATEN
Yüzde 7.01 oranında artışla 61.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 851, 017 adet işlem
-
15:16FORMT
Yüzde 9.79 oranında artışla 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 020, 423 adet işlem
-
15:15ALARK
Yüzde 4.56 oranında artışla 27.52 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 547, 543 adet işlem
-
15:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 94 artarak (% 1.38 ) 2, 639
-
15:13
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, KARSN