***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017962
BIST
13:372.380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 34,85
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
13:3714,7514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0144
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
13:3716,0809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0324
|Açılış
|: 16,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0809
En Düşük
15,9947
13:37917,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,29
|Açılış
|: 917,25
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler13:37
|MZHLD
|34,12
|3.386.207
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.809.184
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.278.372
|% 9,95
|
|PAGYO
|13,17
|18.160.445
|% 9,93
|
|VKGYO
|2,22
|53.145.958
|% 9,90
|
|MARTI
|2,03
|4.747.813
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,60
|256.761
|% -4,66
|
|DERIM
|4,78
|9.315.877
|% -4,40
|
|PSDTC
|29,38
|13.542.046
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|13.542.046
|% -3,74
|
|GARAN
|13,19
|3.519.181.387
|% 4,60
|
|THYAO
|35,64
|1.448.050.902
|% 0,06
|
|ASELS
|26,54
|1.147.243.204
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,31
|1.093.689.318
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,63
|976.407.524
|% 2,73
|
|EKGYO
|2,63
|976.407.524
|% 2,73
|
|GARAN
|13,19
|3.519.181.387
|% 4,60
|
|ODAS
|2,17
|547.428.960
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,53
|935.747.294
|% 3,19
|
|AKBNK
|8,31
|1.093.689.318
|% 3,36
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7464
|14,7514
|% 0,10
|
|Euro
|16,0608
|16,0809
|% 0,20
|
|Sterlin
|19,1775
|19,2736
|% -0,13
|
|Frank
|15,7088
|15,8034
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9209
|3,9405
|% 0,13
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|2,29
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,88
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,09
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,69
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,37
|