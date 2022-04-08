***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:51
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017976
BIST
15:052.373
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 27,78
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:0514,7569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0199
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:0516,0364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0121
|Açılış
|: 16,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:05917,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,08
|Açılış
|: 917,03
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:03
|MZHLD
|34,12
|3.463.352
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.902
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.461.011
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.879
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.192.821
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|13.821.288
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,24
|14.803.998
|% -4,19
|
|PSDTC
|29,24
|14.803.998
|% -4,19
|
|GARAN
|13,15
|4.089.528.069
|% 4,28
|
|THYAO
|35,34
|1.932.969.129
|% -0,79
|
|KARSN
|5,99
|1.337.715.818
|% 4,90
|
|AKBNK
|8,31
|1.333.810.028
|% 3,36
|
|ASELS
|26,50
|1.252.220.897
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,63
|1.089.014.026
|% 2,73
|
|GARAN
|13,15
|4.089.528.069
|% 4,28
|
|ODAS
|2,18
|618.478.391
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,54
|1.158.777.773
|% 3,42
|
|KARSN
|5,99
|1.337.715.818
|% 4,90
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7502
|14,7569
|% 0,14
|
|Euro
|16,0086
|16,0447
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,1669
|19,2630
|% -0,18
|
|Frank
|15,7165
|15,8112
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9219
|3,9415
|% 0,15
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|6,23
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,05
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 26, 31 artarak (% 1.25 ) 2, 131
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAGYO, FORMT, SUMAS, VKGYO, MZHLD, IHAAS, EPLAS
-
15:18
AKSEN, AYGAZ, SAHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:18
DERIM, MARTI, SNKRN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:18
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 155 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 83 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 28 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem