***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017979
BIST
14:322.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 31,71
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:3214,7563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0193
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:3216,0386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0099
|Açılış
|: 16,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:32916,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,94
|Açılış
|: 916,89
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:32
|MZHLD
|34,12
|3.431.552
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.914.319
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.414.491
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.241.889
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.013.211
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|12.684.695
|% -6,40
|
|PSDTC
|29,38
|14.280.815
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|14.280.815
|% -3,74
|
|GARAN
|13,12
|3.832.175.196
|% 4,04
|
|THYAO
|35,40
|1.794.873.731
|% -0,62
|
|ASELS
|26,52
|1.224.741.723
|% 1,61
|
|AKBNK
|8,28
|1.223.411.335
|% 2,99
|
|KARSN
|6,00
|1.153.541.825
|% 5,08
|
|EKGYO
|2,64
|1.078.108.976
|% 3,13
|
|GARAN
|13,12
|3.832.175.196
|% 4,04
|
|ODAS
|2,19
|608.828.664
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,52
|999.894.824
|% 2,96
|
|KARSN
|6,00
|1.153.541.825
|% 5,08
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7521
|14,7563
|% 0,13
|
|Euro
|16,0292
|16,0386
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,1626
|19,2587
|% -0,21
|
|Frank
|15,7108
|15,8054
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9221
|3,9418
|% 0,16
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,08
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,12
|
Seans Raporu
14:32
daha fazla
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 4 artarak (% 1.44 ) 2, 135
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, VKGYO, MZHLD, IHAAS, SUMAS, EPLAS, PAGYO
-
14:48
MZHLD, CANTE, QNBFB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
DERIM, DOAS, MARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:48
Bu seansda işlem gören 266 hisse senedinden 165 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 80 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 21 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem