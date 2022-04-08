***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017980
BIST
14:372.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,50
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:3714,7575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0205
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:3716,0519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:37917,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,07
|Açılış
|: 917,03
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:37
|MZHLD
|34,12
|3.438.376
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.914.319
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.416.688
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.041.822
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|12.756.069
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,26
|14.466.055
|% -4,13
|
|PSDTC
|29,26
|14.466.055
|% -4,13
|
|GARAN
|13,16
|3.889.375.224
|% 4,36
|
|THYAO
|35,42
|1.813.122.591
|% -0,56
|
|AKBNK
|8,30
|1.240.190.643
|% 3,23
|
|ASELS
|26,54
|1.229.494.828
|% 1,69
|
|KARSN
|5,98
|1.192.717.431
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,64
|1.078.962.775
|% 3,13
|
|GARAN
|13,16
|3.889.375.224
|% 4,36
|
|ODAS
|2,19
|609.178.772
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,53
|1.018.012.203
|% 3,19
|
|KARSN
|5,98
|1.192.717.431
|% 4,73
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7526
|14,7575
|% 0,14
|
|Euro
|16,0195
|16,0519
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,1666
|19,2627
|% -0,19
|
|Frank
|15,7136
|15,8083
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9224
|3,9421
|% 0,17
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,86
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.067
|6.158
|-4,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-2,93
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,20
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:52GZNMI
Yüzde 7.45 oranında artışla 40.40 lira fiyatla işlem gören hissede 536, 459 adet işlem
-
14:50MZHLD
Yüzde 9.99 oranında artışla 34.12 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 714 adet işlem
-
14:49ISFIN
Yüzde 7.30 oranında artışla 4.26 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 572, 940 adet işlem
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 4 artarak (% 1.44 ) 2, 135
-
14:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FORMT, VKGYO, MZHLD, IHAAS, SUMAS, EPLAS, PAGYO