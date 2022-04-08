***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017994
BIST
14:442.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,90
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:4414,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:4416,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:44916,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,00
|Açılış
|: 916,71
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:44
|MZHLD
|34,12
|3.445.234
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.213
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.436.634
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.099.591
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,71
|12.961.410
|% -5,80
|
|PSDTC
|29,36
|14.548.124
|% -3,80
|
|PSDTC
|29,36
|14.548.124
|% -3,80
|
|GARAN
|13,16
|3.961.654.151
|% 4,36
|
|THYAO
|35,42
|1.845.131.643
|% -0,56
|
|KARSN
|6,03
|1.275.216.734
|% 5,60
|
|AKBNK
|8,32
|1.258.209.894
|% 3,48
|
|ASELS
|26,54
|1.236.472.084
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,64
|1.080.365.506
|% 3,13
|
|GARAN
|13,16
|3.961.654.151
|% 4,36
|
|ODAS
|2,18
|617.709.506
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,53
|1.026.843.562
|% 3,19
|
|KARSN
|6,03
|1.275.216.734
|% 5,60
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7488
|14,7564
|% 0,13
|
|Euro
|16,0115
|16,0480
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,1619
|19,2580
|% -0,21
|
|Frank
|15,7170
|15,8117
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,16
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|0,44
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,95
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.044
|6.195
|2,07
|
|Yarım
|2.921
|2.997
|1,00
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,64
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,20
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59NTHOL
Yüzde 5.74 oranında artışla 11.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 891, 981 adet işlem
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 1 artarak (% 1.43 ) 2, 640
-
14:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, AKBNK
-
14:58AKSEN
Yüzde 5.98 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 634, 884 adet işlem
-
14:57VKGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 734, 202 adet işlem