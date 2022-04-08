***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 14:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018012
BIST
14:442.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,90
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:4414,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:4416,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0005
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:44916,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,76
|Açılış
|: 916,71
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:43
|MZHLD
|34,12
|3.445.234
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.158
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.436.634
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.094.056
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,72
|12.932.522
|% -5,60
|
|PSDTC
|29,38
|14.535.147
|% -3,74
|
|PSDTC
|29,38
|14.535.147
|% -3,74
|
|GARAN
|13,17
|3.957.737.801
|% 4,44
|
|THYAO
|35,42
|1.838.705.446
|% -0,56
|
|AKBNK
|8,31
|1.257.589.491
|% 3,36
|
|KARSN
|6,01
|1.252.666.917
|% 5,25
|
|ASELS
|26,52
|1.235.841.254
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,64
|1.079.870.200
|% 3,13
|
|GARAN
|13,17
|3.957.737.801
|% 4,44
|
|ODAS
|2,19
|617.662.177
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,53
|1.026.550.401
|% 3,19
|
|KARSN
|6,01
|1.252.666.917
|% 5,25
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7493
|14,7603
|% 0,16
|
|Euro
|16,0286
|16,0402
|% -0,05
|
|Sterlin
|19,1609
|19,2570
|% -0,22
|
|Frank
|15,7139
|15,8086
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9218
|3,9415
|% 0,15
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,29
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.164
|2,00
|
|Tam
|6.043
|6.194
|1,07
|
|Yarım
|2.921
|2.996
|0,52
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,02
|
Seans Raporu
14:43
daha fazla
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 1 artarak (% 1.43 ) 2, 640
-
14:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, AKBNK
-
14:58AKSEN
Yüzde 5.98 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 634, 884 adet işlem
-
14:57VKGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 734, 202 adet işlem
-
14:55ZRGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 669, 613 adet işlem