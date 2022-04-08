***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 14:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018014
BIST
14:042.378
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 32,94
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:0414,7564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0194
|Açılış
|: 14,7370
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:0416,0581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0096
|Açılış
|: 16,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:04916,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,85
|Açılış
|: 916,99
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:02
|MZHLD
|34,12
|3.390.642
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.900.336
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.298.026
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.232.340
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|4.852.784
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|11.368.215
|% -6,20
|
|PSDTC
|29,42
|13.776.966
|% -3,60
|
|PSDTC
|29,42
|13.776.966
|% -3,60
|
|GARAN
|13,18
|3.570.676.211
|% 4,52
|
|THYAO
|35,70
|1.508.341.824
|% 0,22
|
|ASELS
|26,56
|1.170.207.398
|% 1,76
|
|AKBNK
|8,30
|1.135.625.202
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,64
|1.028.949.842
|% 3,13
|
|EKGYO
|2,64
|1.028.949.842
|% 3,13
|
|GARAN
|13,18
|3.570.676.211
|% 4,52
|
|ODAS
|2,17
|580.019.968
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,52
|967.677.281
|% 2,96
|
|AKBNK
|8,30
|1.135.625.202
|% 3,23
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7509
|14,7557
|% 0,13
|
|Euro
|16,0420
|16,0560
|% 0,05
|
|Sterlin
|19,1816
|19,2778
|% -0,11
|
|Frank
|15,7178
|15,8125
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9216
|3,9413
|% 0,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|0,95
|
|Altın Gr.
|917
|917
|2,05
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,09
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,01
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,13
|