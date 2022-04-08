***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017929
BIST
16:112.372
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 27,05
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:1114,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0181
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:1116,0182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0303
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
16:11917,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,73
|Açılış
|: 917,69
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:09
|GZNMI
|41,36
|28.222.853
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.487.407
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.933.556
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.610.136
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.743.268
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,68
|15.292.352
|% -6,40
|
|ULUSE
|158,20
|30.580.345
|% -5,83
|
|SAMAT
|6,95
|13.301.903
|% -4,53
|
|GARAN
|13,16
|4.280.238.411
|% 4,36
|
|THYAO
|35,06
|2.339.562.845
|% -1,57
|
|KARSN
|5,94
|1.542.886.027
|% 4,03
|
|AKBNK
|8,26
|1.435.526.003
|% 2,74
|
|ASELS
|26,50
|1.330.354.758
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,61
|1.156.353.197
|% 1,95
|
|ODAS
|2,21
|744.390.636
|% 4,74
|
|GARAN
|13,16
|4.280.238.411
|% 4,36
|
|YKBNK
|4,53
|1.248.668.924
|% 3,19
|
|KARSN
|5,94
|1.542.886.027
|% 4,03
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7532
|14,7551
|% 0,12
|
|Euro
|15,9972
|16,0182
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1566
|19,2527
|% -0,24
|
|Frank
|15,7013
|15,7959
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9224
|3,9420
|% 0,17
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|1,77
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-6,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-2,93
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,82
|