***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:15
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017932
BIST
14:422.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 31,59
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
14:4214,7587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0217
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
14:4216,0556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
14:42917,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,11
|Açılış
|: 917,06
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
918,08
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler14:42
|MZHLD
|34,12
|3.445.234
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.925.158
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.436.614
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.245.866
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.073.695
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,70
|12.859.043
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,30
|14.534.794
|% -4,00
|
|PSDTC
|29,30
|14.534.794
|% -4,00
|
|GARAN
|13,19
|3.952.473.880
|% 4,60
|
|THYAO
|35,40
|1.834.400.689
|% -0,62
|
|AKBNK
|8,32
|1.253.078.659
|% 3,48
|
|KARSN
|5,99
|1.234.910.021
|% 4,90
|
|ASELS
|26,54
|1.234.429.063
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,63
|1.079.617.614
|% 2,73
|
|GARAN
|13,19
|3.952.473.880
|% 4,60
|
|ODAS
|2,19
|617.607.117
|% 3,79
|
|YKBNK
|4,53
|1.024.590.198
|% 3,19
|
|KARSN
|5,99
|1.234.910.021
|% 4,90
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7522
|14,7587
|% 0,15
|
|Euro
|16,0184
|16,0556
|% 0,04
|
|Sterlin
|19,1620
|19,2581
|% -0,21
|
|Frank
|15,7120
|15,8066
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9218
|3,9414
|% 0,15
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|1,08
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,91
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.161
|-1,00
|
|Tam
|6.041
|6.192
|-0,93
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|-0,45
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|-0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,61
|24,63
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|0,04
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,12
|
Seans Raporu
14:42
daha fazla
-
14:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 37, 1 artarak (% 1.43 ) 2, 640
-
14:58
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, AKBNK
-
14:58AKSEN
Yüzde 5.98 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 634, 884 adet işlem
-
14:57VKGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 734, 202 adet işlem
-
14:55ZRGYO
Yüzde 5.12 oranında artışla 3.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 669, 613 adet işlem