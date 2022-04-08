***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017947
BIST
15:562.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 30,54
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:5614,7606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:5616,0348
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0137
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:56916,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,52
|Açılış
|: 916,57
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:56
|GZNMI
|41,36
|27.948.181
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.487.407
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.933.556
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.590.073
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.697.195
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,69
|15.017.362
|% -6,20
|
|ULUSE
|159,00
|30.432.919
|% -5,36
|
|PSDTC
|29,24
|15.570.864
|% -4,19
|
|GARAN
|13,20
|4.234.789.819
|% 4,68
|
|THYAO
|35,18
|2.280.007.363
|% -1,24
|
|KARSN
|5,96
|1.526.717.669
|% 4,38
|
|AKBNK
|8,31
|1.403.398.748
|% 3,36
|
|ASELS
|26,52
|1.311.444.152
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,61
|1.151.325.763
|% 1,95
|
|ODAS
|2,22
|733.064.952
|% 5,21
|
|GARAN
|13,20
|4.234.789.819
|% 4,68
|
|YKBNK
|4,55
|1.237.327.975
|% 3,64
|
|KARSN
|5,96
|1.526.717.669
|% 4,38
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7524
|14,7606
|% 0,16
|
|Euro
|16,0125
|16,0348
|% -0,09
|
|Sterlin
|19,1471
|19,2431
|% -0,29
|
|Frank
|15,7006
|15,7952
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9219
|3,9416
|% 0,16
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,18
|
|Altın Gr.
|916
|916
|1,08
|
|Cumhuriyet
|6.069
|6.160
|-2,00
|
|Tam
|6.036
|6.186
|-6,94
|
|Yarım
|2.917
|2.992
|-3,36
|
|Çeyrek
|1.463
|1.496
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,44
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|-0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,41
|