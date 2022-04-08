***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:47
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017965
BIST
16:562.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 37,07
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:5614,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0270
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:5616,0258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0227
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
16:56920,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,15
|Açılış
|: 920,11
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,01
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:54
|GZNMI
|41,36
|28.448.430
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.764.625
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.918.049
|% -9,78
|
|DERIM
|4,64
|16.946.180
|% -7,20
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|160,00
|32.383.610
|% -4,76
|
|SAMAT
|6,95
|18.689.068
|% -4,53
|
|GARAN
|13,19
|4.545.263.643
|% 4,60
|
|ASELS
|28,06
|3.122.358.911
|% 7,51
|
|THYAO
|35,36
|2.776.366.963
|% -0,73
|
|KARSN
|5,94
|1.641.316.808
|% 4,03
|
|AKBNK
|8,31
|1.572.492.222
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,62
|1.238.605.601
|% 2,34
|
|ODAS
|2,20
|772.159.894
|% 4,27
|
|GARAN
|13,19
|4.545.263.643
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,55
|1.419.643.966
|% 3,64
|
|KARSN
|5,94
|1.641.316.808
|% 4,03
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7564
|14,7660
|% 0,20
|
|Euro
|16,0018
|16,0229
|% -0,16
|
|Sterlin
|19,1092
|19,2051
|% -0,48
|
|Frank
|15,6830
|15,7775
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9229
|3,9425
|% 0,18
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.944
|11,70
|
|Altın Gr.
|920
|920
|5,22
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|-0,01
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,11
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:09MIPAZ
Yüzde 5.41 oranında artışla 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 355, 387 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 2, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 38, 588.00 milyon TL de
-
17:08GOZDE
Yüzde 4.53 oranında artışla 9.70 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 781, 498 adet işlem
-
17:07ASELS
Yüzde 7.43 oranında artışla 28.04 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 979, 871 adet işlem
-
17:06ZRGYO
Yüzde 4.44 oranında artışla 3.06 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 433, 813 adet işlem