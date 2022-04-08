***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017983
BIST
15:312.376
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 30,61
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:3114,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:3116,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:31917,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 2,87
|Açılış
|: 917,82
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:31
|MZHLD
|34,12
|3.467.412
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.926.647
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.581.209
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|PAGYO
|13,17
|18.246.485
|% 9,93
|
|MARTI
|2,03
|5.380.483
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|156,80
|27.966.673
|% -6,67
|
|DERIM
|4,70
|14.379.567
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,24
|15.211.377
|% -4,19
|
|GARAN
|13,19
|4.183.037.405
|% 4,60
|
|THYAO
|35,28
|2.154.168.443
|% -0,95
|
|KARSN
|6,04
|1.435.417.418
|% 5,78
|
|AKBNK
|8,33
|1.380.726.497
|% 3,61
|
|ASELS
|26,52
|1.284.645.091
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,62
|1.144.366.306
|% 2,34
|
|GARAN
|13,19
|4.183.037.405
|% 4,60
|
|ODAS
|2,18
|660.583.308
|% 3,32
|
|YKBNK
|4,56
|1.213.392.849
|% 3,87
|
|KARSN
|6,04
|1.435.417.418
|% 5,78
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7512
|14,7550
|% 0,12
|
|Euro
|16,0296
|16,0451
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,1596
|19,2556
|% -0,22
|
|Frank
|15,7108
|15,8054
|% 0,02
|
|Riyal
|3,9229
|3,9426
|% 0,18
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|4,44
|
|Altın Gr.
|917
|918
|2,67
|
|Cumhuriyet
|6.071
|6.162
|0,00
|
|Tam
|6.046
|6.197
|3,82
|
|Yarım
|2.922
|2.998
|1,84
|
|Çeyrek
|1.466
|1.499
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,69
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,61
|