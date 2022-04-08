***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017986
BIST
17:262.385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.386
En Düşük
2.361
17:2614,7590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0220
|Açılış
|: 101,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 100,5800
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:2616,0350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0135
|Açılış
|: 24,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 24,5300
|
16,0776
En Düşük
15,9862
17:2611,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,07
|Açılış
|: 11,73
|
|Önceki Kapanış
|: 11,66
|
11,75
En Düşük
11,57
BIST En Aktif Hisseler17:26
|GZNMI
|41,36
|28.523.457
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.102.525
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.794.232
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|6.087.513
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|17.324.800
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,90
|33.591.490
|% -5,42
|
|SAMAT
|6,97
|19.444.332
|% -4,26
|
|GARAN
|13,26
|4.968.534.864
|% 5,15
|
|ASELS
|27,90
|3.702.403.762
|% 6,90
|
|THYAO
|35,32
|2.929.560.068
|% -0,84
|
|AKBNK
|8,41
|1.761.026.608
|% 4,60
|
|KARSN
|5,93
|1.704.900.915
|% 3,85
|
|EKGYO
|2,62
|1.258.232.706
|% 2,34
|
|GARAN
|13,26
|4.968.534.864
|% 5,15
|
|YKBNK
|4,57
|1.627.659.737
|% 4,10
|
|ODAS
|2,20
|782.516.060
|% 4,27
|
|KARSN
|5,93
|1.704.900.915
|% 3,85
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7561
|14,7589
|% 0,15
|
|Euro
|16,0079
|16,0293
|% -0,12
|
|Sterlin
|19,1301
|19,2261
|% -0,38
|
|Frank
|15,6958
|15,7904
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9228
|3,9424
|% 0,18
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|15,20
|
|Altın Gr.
|923
|923
|8,26
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.060
|6.211
|17,94
|
|Yarım
|2.929
|3.004
|8,67
|
|Çeyrek
|1.469
|1.502
|4,34
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,45
|