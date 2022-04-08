***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017992
BIST
15:422.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 31,38
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
15:4214,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0164
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
15:4216,0451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0034
|Açılış
|: 16,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
15:42916,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,39
|Açılış
|: 916,34
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler15:42
|GZNMI
|41,36
|27.864.840
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.470.824
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|17.933.542
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.583.522
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.643.548
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|157,70
|28.978.677
|% -6,13
|
|DERIM
|4,70
|14.633.227
|% -6,00
|
|PSDTC
|29,28
|15.321.092
|% -4,06
|
|GARAN
|13,19
|4.199.324.700
|% 4,60
|
|THYAO
|35,26
|2.180.705.057
|% -1,01
|
|KARSN
|5,97
|1.498.589.384
|% 4,55
|
|AKBNK
|8,32
|1.387.296.580
|% 3,48
|
|ASELS
|26,52
|1.290.523.580
|% 1,61
|
|EKGYO
|2,63
|1.144.721.433
|% 2,73
|
|GARAN
|13,19
|4.199.324.700
|% 4,60
|
|ODAS
|2,17
|661.062.004
|% 2,84
|
|YKBNK
|4,55
|1.224.861.998
|% 3,64
|
|KARSN
|5,97
|1.498.589.384
|% 4,55
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7514
|14,7534
|% 0,11
|
|Euro
|16,0124
|16,0451
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,1559
|19,2520
|% -0,24
|
|Frank
|15,7094
|15,8040
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9222
|3,9419
|% 0,16
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,25
|
|Altın Gr.
|916
|917
|1,74
|
|Cumhuriyet
|6.074
|6.166
|4,00
|
|Tam
|6.040
|6.191
|-2,19
|
|Yarım
|2.919
|2.995
|-1,06
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,53
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|-0,02
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,29
|
Seans Raporu
15:42
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-
15:56BNTAS
Yüzde 4.69 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 450, 928 adet işlem
-
15:55NTHOL
Yüzde 5.83 oranında artışla 11.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 128, 678 adet işlem
-
15:54VKGYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 2.22 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 809, 672 adet işlem
-
15:53ESEN
Yüzde 4.80 oranında artışla 36.24 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 754, 017 adet işlem
-
15:52HLGYO
Yüzde 6.63 oranında artışla 2.09 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 137, 562 adet işlem