***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.04.2022 13:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017998
BIST
16:132.374
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 28,50
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
16:1314,7579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0209
|Açılış
|: 14,7380
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
16:1316,0097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0388
|Açılış
|: 16,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9947
16:13917,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,94
|Açılış
|: 917,89
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
919,86
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:11
|GZNMI
|41,36
|28.353.922
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.494.231
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.065.664
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.610.136
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.752.173
|% -9,78
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|DERIM
|4,66
|15.733.688
|% -6,80
|
|ULUSE
|158,70
|30.858.866
|% -5,54
|
|SAMAT
|6,90
|15.028.659
|% -5,22
|
|GARAN
|13,16
|4.326.000.810
|% 4,36
|
|THYAO
|35,16
|2.452.044.054
|% -1,29
|
|KARSN
|5,96
|1.582.422.672
|% 4,38
|
|AKBNK
|8,26
|1.479.423.545
|% 2,74
|
|ASELS
|26,74
|1.420.034.209
|% 2,45
|
|EKGYO
|2,60
|1.175.307.208
|% 1,56
|
|ODAS
|2,20
|748.350.291
|% 4,27
|
|GARAN
|13,16
|4.326.000.810
|% 4,36
|
|YKBNK
|4,51
|1.282.229.072
|% 2,73
|
|KARSN
|5,96
|1.582.422.672
|% 4,38
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7532
|14,7551
|% 0,12
|
|Euro
|15,9972
|16,0182
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,1516
|19,2477
|% -0,26
|
|Frank
|15,6982
|15,7928
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9228
|3,9425
|% 0,18
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|1,77
|
|Altın Gr.
|917
|917
|1,76
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-6,00
|
|Tam
|6.040
|6.190
|-2,93
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-1,42
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-0,71
|
|Gümüş.Ons
|24,41
|24,45
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,08
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,82
|
Seans Raporu
16:11
daha fazla
-
16:26HLGYO
Yüzde 6.12 oranında artışla 2.08 lira fiyatla işlem gören hissede 61, 003, 655 adet işlem
-
16:25TIRE
Yüzde 8.93 oranında artışla 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 481, 698 adet işlem
-
16:24PAGYO
Yüzde 6.21 oranında artışla 13.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 504, 101 adet işlem
-
16:23XU100
Endeks 2, 367 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 33, 859.00 milyon TL de
-
16:23GZNMI
Yüzde 10.00 oranında artışla 41.36 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 081 adet işlem