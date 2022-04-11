***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
11.04.2022 17:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019226
BIST
17:502.445
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 51,37
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.393
|
2.450
En Düşük
2.401
17:5014,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0584
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7420
|
14,7582
En Düşük
14,6341
17:5016,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0271
|Açılış
|: 15,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0400
|
16,1352
En Düşük
15,9613
17:50921,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,35
|Açılış
|: 921,09
|
|Önceki Kapanış
|: 923,44
|
930,31
En Düşük
919,06
BIST En Aktif Hisseler17:50
|TRGYO
|6,93
|192.263.729
|% 10,00
|
|ISFIN
|4,62
|439.358.730
|% 10,00
|
|ISGYO
|16,84
|138.691.728
|% 9,99
|
|KONKA
|18,07
|218.211.695
|% 9,98
|
|EPLAS
|21,38
|35.499.882
|% 9,98
|
|MARTI
|1,87
|100.926.459
|% -7,88
|
|GZNMI
|38,98
|32.154.475
|% -5,75
|
|CEOEM
|11,33
|28.549.297
|% -4,79
|
|KLKIM
|20,82
|240.183.568
|% -4,06
|
|ULUSE
|151,30
|50.549.693
|% -3,81
|
|GARAN
|13,75
|5.837.660.227
|% 3,38
|
|THYAO
|36,38
|5.719.151.180
|% 3,00
|
|KRDMD
|16,23
|3.642.950.760
|% 2,98
|
|YKBNK
|4,95
|2.901.330.564
|% 6,00
|
|ASELS
|27,96
|2.824.099.689
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,74
|1.745.215.062
|% 4,58
|
|YKBNK
|4,95
|2.901.330.564
|% 6,00
|
|TSKB
|1,74
|874.064.543
|% 9,43
|
|GARAN
|13,75
|5.837.660.227
|% 3,38
|
|SKBNK
|1,17
|423.409.169
|% 6,36
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6831
|14,6850
|% -0,40
|
|Euro
|16,0052
|16,0188
|% -0,17
|
|Sterlin
|19,0897
|19,1855
|% -0,37
|
|Frank
|15,6962
|15,7907
|% -0,13
|
|Riyal
|3,9058
|3,9254
|% -0,35
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|2,62
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-3,31
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.198
|-9,00
|
|Tam
|6.069
|6.221
|-16,24
|
|Yarım
|2.933
|3.009
|-7,85
|
|Çeyrek
|1.471
|1.505
|-3,93
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|24,99
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,02
|
|B. Petrol
|98,73
|98,73
|-4,05
|
Seans Raporu
17:50
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 31 artarak (% 2.30 ) 2, 724
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.70 oranında artışla 3.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 711, 384 adet işlem
-
17:58EUHOL
Yüzde 5.96 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 643, 806 adet işlem
-
17:57TMSN
Yüzde 6.40 oranında artışla 20.94 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 164, 877 adet işlem
-
17:55DAPGM
Yüzde 8.11 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 043, 360 adet işlem