***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
23.05.2022 16:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031768
BIST
17:262.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,96
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.372
|
2.398
En Düşük
2.346
17:2615,7557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,1171
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9050
|
15,9720
En Düşük
15,7230
17:2616,8254
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0243
|Açılış
|: 16,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7700
|
17,0411
En Düşük
16,7658
17:26942,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,52
|Açılış
|: 942,04
|
|Önceki Kapanış
|: 942,56
|
955,65
En Düşük
940,41
BIST En Aktif Hisseler17:26
|MZHLD
|47,52
|6.798.001
|% 10,00
|
|KAPLM
|72,60
|19.039.474
|% 10,00
|
|PRKAB
|38,34
|91.308.831
|% 9,98
|
|INTEM
|61,35
|23.481.659
|% 9,95
|
|DERHL
|6,77
|17.524.243
|% 9,90
|
|MEPET
|4,50
|34.144.652
|% -10,00
|
|UFUK
|34,84
|839.493
|% -9,97
|
|OZRDN
|9,10
|2.057.187
|% -9,00
|
|SELVA
|10,17
|25.895.860
|% -8,79
|
|ORCAY
|18,33
|123.575.014
|% -7,00
|
|THYAO
|42,94
|3.003.827.186
|% 0,19
|
|GARAN
|15,28
|2.730.372.353
|% -5,97
|
|ASELS
|23,50
|2.105.985.696
|% 3,16
|
|SISE
|19,33
|1.886.919.950
|% -0,46
|
|SAHOL
|19,66
|1.472.108.235
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,29
|526.724.328
|% 7,50
|
|YKBNK
|4,41
|1.201.416.661
|% 1,85
|
|KARSN
|5,84
|1.245.297.107
|% 3,73
|
|EKGYO
|2,59
|499.762.707
|% -1,52
|
|GARAN
|15,28
|2.730.372.353
|% -5,97
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,7446
|15,7557
|% -0,74
|
|Euro
|16,8095
|16,8254
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,7868
|19,8860
|% 0,10
|
|Frank
|16,2883
|16,3864
|% 0,43
|
|Riyal
|4,1943
|4,2154
|% -0,58
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|8,15
|
|Altın Gr.
|943
|943
|0,20
|
|Cumhuriyet
|6.279
|6.374
|-10,00
|
|Tam
|6.248
|6.406
|-6,07
|
|Yarım
|3.020
|3.099
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.515
|1.549
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,33
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:41METUR
Yüzde 5.08 oranında artışla 3.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 045 adet işlem
-
17:40MNDRS
Yüzde 8.20 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 535, 136 adet işlem
-
17:39XU100
Endeks 2, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 32, 405.00 milyon TL de
-
17:39CEOEM
Yüzde 5.69 oranında artışla 10.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 700, 795 adet işlem
-
17:38DAPGM
Yüzde 5.32 oranında artışla 31.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 683, 234 adet işlem