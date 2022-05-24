***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 13:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032033
BIST
15:232.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 10,61
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:2316,1003
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1747
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
15:2317,2553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2193
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:23962,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,40
|Açılış
|: 962,19
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KGYO
|4,76
|1.740.227
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.577.242
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,90
|99.110.874
|% 9,28
|
|MZHLD
|51,85
|4.187.221
|% 9,11
|
|JANTS
|78,15
|96.961.750
|% 8,54
|
|SELVA
|9,41
|22.888.416
|% -7,75
|
|MEPET
|4,20
|20.157.463
|% -6,67
|
|NUGYO
|6,26
|165.364.515
|% -6,29
|
|MNDRS
|3,13
|14.338.822
|% -4,57
|
|ESCOM
|12,74
|16.289.835
|% -4,21
|
|GARAN
|15,30
|1.805.878.398
|% 0,86
|
|THYAO
|42,94
|1.719.432.328
|% -0,05
|
|KARSN
|5,82
|1.298.120.241
|% 1,22
|
|SISE
|19,72
|1.078.081.750
|% 1,91
|
|KRDMD
|14,28
|929.311.981
|% 0,42
|
|KARSN
|5,82
|1.298.120.241
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,56
|424.979.628
|% -0,39
|
|SKBNK
|1,27
|184.349.117
|% 0,00
|
|GARAN
|15,30
|1.805.878.398
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,38
|490.412.042
|% -0,45
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0964
|16,1003
|% 1,10
|
|Euro
|17,2317
|17,2553
|% 1,29
|
|Sterlin
|20,0318
|20,1323
|% 0,26
|
|Frank
|16,6113
|16,7113
|% 1,15
|
|Riyal
|4,2758
|4,2973
|% 1,06
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,70
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,34
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.491
|117,00
|
|Tam
|6.363
|6.523
|117,21
|
|Yarım
|3.075
|3.156
|56,69
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,35
|
|Gümüş.Ons
|21,82
|21,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,33
|0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,06
|