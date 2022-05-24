***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 13:57
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032045
BIST
14:382.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,32
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:3816,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1885
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:3817,2813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2453
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:38963,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,07
|Açılış
|: 963,87
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:36
|KGYO
|4,76
|1.729.522
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.706.012
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,75
|95.679.735
|% 8,46
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,70
|89.789.784
|% 7,92
|
|SELVA
|9,23
|20.548.479
|% -9,51
|
|NUGYO
|6,29
|147.652.357
|% -5,84
|
|MNDRS
|3,14
|13.192.519
|% -4,27
|
|SEYKM
|7,79
|53.242.867
|% -3,83
|
|ESCOM
|12,79
|15.539.106
|% -3,83
|
|GARAN
|15,35
|1.743.301.052
|% 1,19
|
|THYAO
|42,98
|1.595.958.302
|% 0,05
|
|KARSN
|6,02
|1.028.481.794
|% 4,70
|
|SISE
|19,75
|1.013.728.433
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,34
|891.416.111
|% 0,84
|
|KARSN
|6,02
|1.028.481.794
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,57
|414.298.887
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|162.911.809
|% 0,79
|
|GARAN
|15,35
|1.743.301.052
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,38
|459.664.896
|% -0,45
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0931
|16,1015
|% 1,10
|
|Euro
|17,2584
|17,2812
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,1100
|20,2109
|% 0,66
|
|Frank
|16,6483
|16,7486
|% 1,38
|
|Riyal
|4,2865
|4,3080
|% 1,31
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,33
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,69
|
|Cumhuriyet
|6.393
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.370
|6.530
|124,07
|
|Yarım
|3.079
|3.159
|60,01
|
|Çeyrek
|1.544
|1.579
|30,01
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,30
|