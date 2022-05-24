***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032050
BIST
14:382.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 13,32
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:3816,1141
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1885
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:3817,2813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,2453
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:38963,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,07
|Açılış
|: 963,87
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:38
|KGYO
|4,76
|1.734.282
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.706.683
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,75
|95.809.445
|% 8,46
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|JANTS
|77,60
|89.941.258
|% 7,78
|
|SELVA
|9,27
|20.615.757
|% -9,12
|
|NUGYO
|6,29
|147.652.357
|% -5,84
|
|MNDRS
|3,13
|13.206.949
|% -4,57
|
|BANVT
|94,40
|5.021.473
|% -3,77
|
|ESCOM
|12,80
|15.616.022
|% -3,76
|
|GARAN
|15,33
|1.760.489.123
|% 1,05
|
|THYAO
|42,96
|1.597.451.513
|% 0,00
|
|KARSN
|6,03
|1.029.268.104
|% 4,87
|
|SISE
|19,75
|1.014.194.205
|% 2,07
|
|KRDMD
|14,33
|893.680.318
|% 0,77
|
|KARSN
|6,03
|1.029.268.104
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,57
|414.341.262
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|164.554.323
|% 0,79
|
|GARAN
|15,33
|1.760.489.123
|% 1,05
|
|YKBNK
|4,38
|459.944.985
|% -0,45
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,0953
|16,1141
|% 1,18
|
|Euro
|17,2573
|17,2813
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,1033
|20,2041
|% 0,62
|
|Frank
|16,6433
|16,7436
|% 1,35
|
|Riyal
|4,2866
|4,3081
|% 1,31
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,67
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,61
|
|Cumhuriyet
|6.390
|6.487
|113,00
|
|Tam
|6.365
|6.526
|119,85
|
|Yarım
|3.077
|3.157
|57,97
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,99
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,33
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
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14:52KARSN
Yüzde 4.70 oranında artışla 6.02 lira fiyatla işlem gören hissede 172, 556, 569 adet işlem
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14:51VKFYO
Yüzde 5.65 oranında artışla 5.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 133 adet işlem
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14:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 94 artarak (% 0.70 ) 2, 148
-
14:50
DITAS, DOKTA, FMIZP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:50
POLTK, SEYKM, MNDRS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında