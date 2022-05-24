***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.05.2022 14:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
güncel izahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032054
BIST
14:072.398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 16,75
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:0716,1283
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2027
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:0717,2836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2476
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:07962,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,80
|Açılış
|: 962,59
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:05
|KGYO
|4,76
|1.726.414
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.552.754
|% 9,83
|
|DITAS
|25,18
|14.933.115
|% 9,00
|
|ORCAY
|19,71
|92.836.957
|% 8,24
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,18
|15.721.353
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,38
|139.727.657
|% -4,49
|
|SEYKM
|7,75
|50.121.066
|% -4,32
|
|POLTK
|643,00
|15.531.917
|% -4,26
|
|ESCOM
|12,75
|15.033.803
|% -4,14
|
|GARAN
|15,31
|1.671.049.291
|% 0,92
|
|THYAO
|42,98
|1.503.436.505
|% 0,05
|
|KARSN
|6,05
|949.616.247
|% 5,22
|
|SISE
|19,76
|942.686.921
|% 2,12
|
|KRDMD
|14,36
|871.026.112
|% 0,98
|
|KARSN
|6,05
|949.616.247
|% 5,22
|
|EKGYO
|2,57
|394.167.281
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,29
|140.311.471
|% 1,57
|
|GARAN
|15,31
|1.671.049.291
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,39
|450.481.960
|% -0,23
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1289
|16,1348
|% 1,31
|
|Euro
|17,2723
|17,2962
|% 1,53
|
|Sterlin
|20,0991
|20,1999
|% 0,60
|
|Frank
|16,6135
|16,7136
|% 1,17
|
|Riyal
|4,2833
|4,3048
|% 1,24
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|4,53
|
|Altın Gr.
|961
|962
|12,80
|
|Cumhuriyet
|6.384
|6.480
|106,00
|
|Tam
|6.357
|6.518
|111,59
|
|Yarım
|3.073
|3.153
|53,97
|
|Çeyrek
|1.541
|1.576
|26,99
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,34
|0,17
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,30
|